La reserva de la biosfera, "caldo de cultiu" per a la cooperació en benefici de l'espai protegit

Andorra la VellaAquest dissabte fa tot just tres anys que la Unesco va declarar Ordino com a reserva de la biosfera, una declaració que es commemora durant tota la jornada amb un seguit d'actes amb els quals el comú d'Ordino vol compartir amb els ciutadans aquest aniversari. El patrimoni sonor és l'eix vertebrador del programa, que ha arrencat aquest matí amb una sortida guiada per descobrir els cants dels ocells d'Andorra. Tal com s'ha posat en relleu durant la presentació de la jornada, la voluntat és "apropar a la ciutadania temàtiques que formen part de l'agenda de la reserva de la biosfera". I és que s'ha reivindicat que la reserva "ha de pretendre ser el caldo de cultiu on diferents col·lectius puguin interactuar" per generar eines o serveis que repercuteixin en l'espai protegit.

I precisament fruit d'aquesta col·laboració entre experts durant el matí s'ha presentat el projecte 'Rutes Inclusives Natura Sonora. El patrimoni sonor com a eina de divulgació i sensibilització del territori', un estudi a càrrec d'Andorra Recerca + Innovació (ARI), Sound Earth Legacy i Es far cultural, que ha suposat la creació de quatre pòdcasts per territori. La tècnica de l'ARI Montse Brugulat ha destacat que el mes de març es va celebrar un seminari que va servir per posar les bases dels quatre pòdcasts que s'han creat des d'Andorra i que volen "posar en valor" quatre ecosistemes: el bosc, l'aigua, els rocs i el món de les pastures. A partir d'aquest dissabte aquests quatre documents sonors estan disponibles en tres idiomes (català, castellà i francès) a la pàgina web de l'ARI i, d'aquesta manera ja es pot gaudir d'aquesta "experiència immersiva". Un dels experts implicats en aquests pòdcasts, Lluís Casahuga, ha destacat que espera que aquests documents serveixin perquè la gent sigui "més conscient" de l'entorn i que d'aquesta manera puguin "escoltar i entendre millor" el lloc on es viu, per incidir en la conscienciació sobre la seva protecció.

Continuant amb el programa, a la tarda estan programades dues propostes per al gran públic. A les quatre, un taller d'escolta activa i experimentació sonora. I per cloure aquest tercer aniversari, l'espectacle musical i d'art visual 'Exploration', a càrrec d'Alex Aller, Blanca Budiño i Irene Sáenz. L'actuació, que tindrà lloc a les vuit del vespre a l'Era Rossell, transmetrà els paisatges sonors naturals al públic.

Des del comú d'Ordino es reivindica els beneficis que ha comportat en aquests tres anys la declaració com a reserva de la biosfera