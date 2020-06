Una residència de Lleida detecta un brot amb 18 infectats

Més detalls sobre el brot de coronavirus en una residència de gent gran de Lleida, sobre el qual ahir va informar l'ARA. La residència d'ancians Castrillón, a Lleida, ha detectat 18 contagis –tretze residents i cinc empleats–, segons ha detallat aquest dimarts el diari Segre. Dimecres passat diverses persones del geriàtric tenien símptomes, així que es va fer la prova PCR als treballadors i usuaris, dels quals 18 han donat positiu. Segons fonts del departament de Salut, el brot està sota control perquè es va detectar amb rapidesa quan van aparèixer els símptomes el 17 de juny. Aquest rebrot, tal com indica el departament i també Simón, no està vinculat amb el de la Franja de Ponent.





En aquesta zona, concretament al Baix Cinca, la Llitera i el Cinca Mitjà, s'ha fet marxa enrere i tornen a la fase 2 per un rebrot de covid-19 en una explotació hortofrutícola. El govern de l’Aragó ho ha anunciat aquest dilluns després que n’informés el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una entrevista a la Cadena SER. El brot està vinculat a la recollida de fruita i a la transformació d’aliments en la indústria, segons han informat, però no han aclarit si s’havia originat en una empresa concreta. En roda de premsa ahir a la tarda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va subratllar que hi ha "risc" que també pugui afectar Lleida.

El Segrià ja havia patit diversos rebrots els últims dies i es van aconseguir controlar-ne tres fa un mes. Fonts de Salut Pública consultades per l'ARA van atribuir aquest increment de casos a l'augment de la capacitat diagnòstica, que va permetre detectar cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives en poblacions com Balaguer, Cervera, Mollerussa, Tàrrega i, sobretot, la ciutat de Lleida. Des del Govern admetien que l'origen d'una part dels contagis s'ha pogut donar entre treballadors –i alguns familiars seus– d'empreses agroalimentàries, concretament en escorxadors i plantes de processament de carn, o entre alguns temporers, però asseguren que aquests casos representen una part molt petita del conjunt: són una tercera part dels positius que s'han detectat els últims dies. En el sector càrnic, per exemple, treballa molta gent i a temperatures molt baixes –el fred evita que es faci malbé la carn–, dues condicions que afavoreixen la supervivència i la circulació del virus.

Però aquestes empreses –algunes de les quals tenen fins a 600 treballadors en plantilla– no són l'única problemàtica. Com passa en la resta de Catalunya, va assenyalar Salut Pública, encara hi ha transmissió comunitària i, a més, es van detectar comportaments incívics. L'incompliment dels aïllaments de casos positius i contactes, així com un relaxament en les mesures de seguretat per part d'alguns ciutadans que no respectaven distàncies i no duien mascareta, també va fer créixer la transmissió del virus. Salut va assegurar que "fins i tot una vintena de persones es van atrevir a celebrar una festa d'aniversari a Lleida", quatre de les quals eren positives, i tota la resta va acabar contagiada.