El resident Alaphilippe guanya el Mundial de Ciclisme

El ciclista francès resident a Andorra, Julian Alaphilippe, s'ha enfundat aquest diumenge amb el mallot de l'arc de Sant Martí que el corona com a nou campió de món en una cursa d’eliminació absoluta. El francès aconsegueix la gran victòria de la seva carrera, i el país veí del nord veu com el seu corredor retorna aquest preuat mallot, 23 anys després que ho fes Laurent Brochard. Per darrere d’ell, Wout van Aert i Marc Hirschi han completat el podi d’aquesta cita mundialista.