Una noia resident, aïllada a l'hospital per ser de l'entorn del jove diagnosticat

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha informat aquest divendres al migdia, en el seu canal de Twitter, que una noia resident de vint anys que ja estava aïllada en el seu domicili per ser de l'entorn del jove diagnosticat amb Covid-19 ha estat traslladada a la zona d'aïllament de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell fins a tenir els resultats dels controls.

Hem activat la 1a fase d'aïllament a una noia resident de 20 anys que ja estava aïllada a domicili per ser de l'entorn del jove diagnòsticat de COVID-19. Romandrà aïllada a l'HNSM fins a tenir els resultats. @GovernAndorra



- Pacients ingressats pendent de diagnòstic COVID-19 =1 — SAAS (@saasandorra) March 6, 2020

Cal recordar que aquest divendres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que "el jove diagnosticat de Covid-19 havia presentat resultat negatiu en el primer control i que s'estava a l'espera de fer-li el segon control per donar-li l'alta o no". És per aquest motiu que la jove que ha estat traslladada a la zona d'aïllament de l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell haurà de passar els protocols establerts per establir si té el Covid-19 o no.

El ministre de Salut ha estat contundent en assegurar que "a Andorra no hi ha la malaltia" però ha recomanat que per "qualsevol dubte, cal trucar al 116 o al ministeri".