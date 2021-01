Els socis residents del Barça censats fora d'Andorra poden canviar l'adreça per votar al Principat

Les eleccions a la presidència de l'FC Barcelona s'acosten i, de fet, aquest dilluns és el darrer dia que tenen els precandidats per lliurar les signatures necessàries al club per ser proclamats oficialment com a candidats. Si la situació sanitària ho permet i les eleccions s'acaben celebran el diumenge 24 de gener, el Centre de congressos d'Andorra la Vella serà una de les seus de votació, de manera que els 600 socis amb dret a vot residents al Principat no s'hauran de desplaçar fins a Barcelona per exercicir-lo.



Però algun podia tenir algun problema si consta com a censat al club en una adreça de fora d'Andorra, ja que en aquests casos el Barça li hauria assignat la seu de votació més propera a aquesta adreça. Si és així, el soci té una solució, ja que fins aquest dijous pot entrar a la web del club, al seu espai privat, i canviar l'adreça on està censat, posar la d'Andorra i així el club li assignarà el Principat com a seu de votació. L'horari per votar serà de 9 del matí a 9 del vespre, i s'haurà de complir el protocol sanitari elaborat pel Barça i aprovat pel Procicat i el ministeri de Salut andorrà.



Tot i que hi ha nou precandidatures, aquest dilluns al vespre se sabrà quantes han aconseguit reunir les signatures necessàries, i tot sembla indicar que només seran quatre: Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i potser Emili Rousaud. La junta electoral proclamarà els candidats aquest dijous després d'haver validat les signatures i divendres començarà la campanya electoral.