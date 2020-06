Els residents de Salita podran rebre visites aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana els residents al centre sociosanitari Salita ja podran rebre visites. Així ho ha confirmat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha manifestat que aquest divendres es desplaçaran a aquest centre professionals experts en epidemiologia per valorar "si hi ha alguna cosa que s'escapa" i que pugui ser un "vector del virus". Si aquesta inspecció es desenvolupa normalment, entre dissabte i diumenge, doncs, els residents ja podrien començar a ser visitats.

Tant el ministre de Salut com el d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, han respost a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela que en les diferents inspeccions que s'han fet als centres sociosanitaris no s'ha detectat cap aspecte negatiu. I és que la consellera ha plantejat diverses qüestions mostrant la seva preocupació pel fet que de les 52 persones que han perdut la vida en la crisi sanitària "més de la meitat" hagin estat residents als centres sociosanitaris i ha posat sobre la taula que potser caldria una reflexió sobre el model existent. Filloy li ha respost que el que es vol és reforçar l'atenció domiciliària i que les persones estiguin cada vegada "menys institucionalitzades" i que per aquest motiu s'està elaborant un pla en aquest sentit. El ministre també ha destacat que el personal d'aquests centres no ha estat mancat de material de protecció durant la crisi, si bé ha reconegut que van haver de fer servir mascaretes més vegades de les recomanades. A preguntes de Vela sobre quin va ser el procediment per al retorn de les persones als centres, el titular de Salut ha recordat que abans del trasllat es van sotmetre al doble cribratge i que fins i tot es va fer alguna prova PCR que va resultar negativa.

Més personal a Afers Socials

D'altra banda, el ministre d'Afers Socials ha destacat que es reforçaran les àrees d'atenció primària i de prestacions amb més personal donada la feina a què han de fer front. En aquest sentit, ha manifestat que a curt termini s'incorporaran cinc treballadors socials, tres dels quals per cobrir places de nova creació i també es contractaran dos educadors socials per cobrir dues places que també són noves. A més, s'incorporaran dues persones a prestacions. De manera paral·lela, ha manifestat, cal tenir en compte el treball que s'està duent a terme des de Funció Pública per fer plans de reestructuració i que pot suposar la mobilitat de treballadors i també que la digitalització de certs processos pot alleugerir la feina d'aquest personal que, ha reconegut, està sotmès a molta pressió, la qual cosa ha provocat baixes per qüestions psicològiques. Ha afegit, en aquest sentit, que ja hi ha un estudi fet al respecte i que ara cal implementar mesures.