Els residents dels centres sociosanitaris es podran visitar al juny

"Molt aviat els familiars podran visitar els residents dels centres sociosanitaris", ha comentat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha afegit que esperen que a principis de juny ja sigui possible. Aquesta obertura anirà acompanyada de TMA a les famílies per evitar contagis dins els centres, tal com ha indicat el ministre davant la comissió legislativa de Sanitat. En aquests moments s'està estudiant el protocol a seguir i dijous hi ha una reunió per debatre'l, ha comentat. Cal recordar que la taxa de letalitat al Cedre, que és el percentatge de malalts que han mort, ha estat molt alta, al voltant del 17%. A més, del total de 51 defuncions al país per Covid-19, un 52%, és a dir, 27, corresponen a persones grans institucionalitzades.

Pel que fa a la letalitat del país, se situa en un 6,7%, inferior a les d'Espanya i França i similars a les de Suïssa i Irlanda. En canvi, la mortalitat, que són el nombre de defuncions en base a la població total és de les més elevades. La pandèmia al Principat, segons ha explicat el ministre, va tenir un inici molt intens degut al turisme que hi ha al país i al fet que la societat andorrana es mou molt. Per tant, ha emfasitzat que "si no haguéssim pres les mesures dràstiques, haguéssim tingut drama", ja que les característiques d'Andorra el feien un territori molt vulnerable. Aquest efecte es veu en la taxa de reproducció del virus, RO, la qual comença a disminuir dràsticament en el moment que s'inicia el confinament. A partir del 26 de març, la taxa comença a situar-se per sota d'1 i "ara ens estem aproximant al 0, que vol dir que gairebé no hi ha transmissió del virus".

Finalment, algun membre de la comissió també ha volgut felicitar el Govern pel tractament amb hidroxicloroquina als pacients lleus, sobre el qual hi ha estudis contradictoris. En aquest sentit, Benazet ha comentat que, segons un estudi del grup de Marsella, els pacients amb el tractament tenen menys mortalitat que els no tractats, i que això ja els era suficient per tirar-ho endavant. Finalment, sobre els possibles efectes de salut que poden patir les persones que han tingut el virus, el ministre ha indicat que se seguiran els casos perquè tot i no saber encara quines afectacions poden tenir, una de les pitjors i de les més greus és la fibrosi pulmonar.