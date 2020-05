Els residents del Cedre comencen a tornar-hi

Els usuaris del centre sociosanitari el Cedre que han estat els darrers dos mesos a l’hotel Fènix, on havien estat traslladats per evitar el contagi, ja han començat aquest dilluns a tornar al centre. D’aquesta manera, tal com informa el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ( SAAS) a través de les xarxes socials, ja ha començat el retorn dels 32 residents que han estat a l’establiment hoteler.

Cal recordar que aquest diumenge, el Govern va anunciar que els cinc pacients que a hores d’ara encara estaven al Cedre amb Covid-19 han estat traslladats a l’ hospital Nostra Senyora de Meritxell amb la voluntat que el centre sociosanitari vagi reprenent la seva activitat habitual i tenint en compte que al centre hospitalari hi ha vuit persones ingressades pel virus, de les quals només una es troba a la Unitat de Cures Intensives.