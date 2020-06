Les aigües residuals, possible mecanisme per rastrejar casos de Covid-19

El Govern està estudiant la possibilitat d'implementar mesures de rastreig per casos de cornavirus. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha titllat com a "molt interessant" el seguiment de possibles casos a través de les aigües residuals, un mecanisme que ja s'ha posat en pràctica als Estats Units. "Estem dibuixant una col·laboració amb entitats de fora perquè sembla que el monitoratge d'aquestes aigües pot ser predictiu per un rebrot", ha assegurat.

A més, ha explicat que s'estan estudiant eines que puguin facilitar l'estudi epidemiològic a través del telèfon mòbil i el bluetooth. Aquest mecanisme permetria, de manera totalment anònima i voluntària, que una persona que hagi estat diagnosticada amb coronavirus pugui alertar els seus contactes, per tal que aquests s'adrecin a les autoritats sanitàries. Malgrat que encara no hi ha una eina concreta, Benazet ha assegurat que, en cap cas, es tracta d'impulsar un passaport immunitari.

Així, ha argumentat que primer s'han de continuar amb aquestes fases de desescalada que el Principat està posant en pràctica seguint les precaucions com l'ús de la mascareta, la distància social i la higiene de les mans, i després "preparar-nos" per, si torna la pandèmia, evitar que hi hagi casos més greus.