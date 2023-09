'Resiliència Lila' arriba a la segona edició amb la participació de deu víctimes de violència de gènere

Andorra la VellaEl programa 'Resiliència Lila' enfocat a millorar el benestar i donar eines d'autocura enmig de la natura a dones que han viscut violència de gènere, arriba a la segona edició. Després d'una primera experiència en què la proposta es va dur a terme gràcies a les subvencions de Polítiques d'Igualtat, l'activitat arriba aquest any a la segona edició amb vuit sessions de banys de bosc que arrencaran en un termini de deu dies i en les quals s'espera la participació d'una desena de dones.

Una de les impulsores de Be Forest, Josefina Soffia, destaca que a banda dels beneficis propis de l'activitat dels banys de bosc (regular els cicles de la son, rebaixar el cortisol o la pressió sanguínia i potenciar el sistema immunitari, entre altres) aquestes propostes han fet que les dones surtin de casa i es relacionin entre elles, amb la qual cosa també considera que s'ha contribuït a "trencar estigmes". A més, creu que aquesta proposta també podria tenir un vessant de prevenció.

L'empresa, que treballa oferint experiències de salut i benestar a la natura, està ara com ara immersa en altres projectes socials com el que es materialitzarà per la setmana de la gent gran de Sant Julià de Lòria, que tindrà lloc a finals de mes. Es tracta d'un taller específicament dissenyat pensant en el col·lectiu i que es pot desenvolupar en un entorn de parcs urbans. En aquest cas, s'ha volgut incidir més en el vessant educatiu, i per això se'ls presentarà aquesta proposta com una eina "d'autocura i benestar" i s'incidirà en "els beneficis del contacte amb la natura". El taller tindrà una durada d'una hora i mitja i combinarà una part teòrica i una altra de pràctica, en què se'ls mostrarà als participants "tècniques per obrir els sentits i diferents formes d'interactuar amb la natura".

Des de Be Forest treballen també en programes educatius i incideixen en el fet que és "important que els més petits aprenguin" la importància de la "interacció" amb l'entorn, i més en un país com Andorra, on la població viu envoltada de natura.