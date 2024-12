Restablerta la connexió amb França

EncampL'accés amb França queda reobert a les 12 h per a vehicles lleugers. Tot i això, es mantenen les restriccions per a camions i autobusos, segons recull RTVA. La nevada dels darrers dies ha deixat grans acumulacions de neu i que ha obligat treballadors comunals a continuar fent neteja dels carrers, per exemple al Pas de la Casa, des de ben aviat. Des del comú d'Encamp, asseguren que treballen intensament per garantir al màxim la circulació.