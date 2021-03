La Generalitat no flexibilitzarà cap mesura per Setmana Santa i prorroga les vigents fins al 9 d'abril

Disponible en: cat

BarcelonaSense canvis en les restriccions per Setmana Santa. El Procicat, liderat pels departaments de Salut i Interior, ha acordat aquest dijous prorrogar fins al 9 d’abril les mesures de contenció vigents per frenar l'avenç del covid-19. El motiu és molt clar: les dades epidemiològiques no acompanyen una flexibilització de la mobilitat -es manté el confinament comarcal llevat de les bombolles de convivència- o les activitats d’oci per a aquesta setmana festiva, com endarrerir el toc de queda fins les 23 hores o autoritzar la franja de sopars als bars i restaurants. Catalunya ha entrat en un escenari de “transició” i ha superat la fase d’estancament: ha iniciat un “tímid creixement” de la xifra de contagis diaris, amb prop de 1.115 positius, segons ha explicat el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol. La setmana passada es registraven 1.050 casos diaris de mitjana.

Entre les causes destacades per Salut hi ha l’augment de la mobilitat el cap de setmana passat, el primer sense confinament comarcal per als grups bombolla. La xifra de desplaçaments es va situar en valors similars al de finals d’estiu, quan no hi havia cap limitació de mobilitat -aleshores tampoc hi havia restriccions entre territoris de l’Estat-, i Ramentol ha recordat que com més desplaçaments hi hagi, més augmenta el risc de trobades entre més d’una bombolla de convivència. “Això no ho podem monitorar encara, perquè les dades d’impacte són diferides”, ha assenyalat.

L’altre senyal d’alerta per aturar qualsevol desescalada és l’estancament a les UCI. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que les autoritats esperaven que els ingressos a les UCI continuessin baixant aquests dies i, en canvi, aquesta davallada no s’està produint. Les xifres estan estancades o, fins i tot, repunten lleugerament. “Analitzarem bé aquest fenomen”, ha assegurat. També Ramentol ha assegurat que aquestes xifres no denoten “una tendència clara de descens”: “És una situació que ens preocupa, perquè no té una correlació amb els contagis diaris o els ingressos a les plantes convencionals”, ha apuntat.

En aquest sentit, Argimon ha assenyalat que al llarg de la tercera onada, l’estada a crítics ha crescut dos dies i mig més respecte a la segona onada i també ha augmentat l’edat dels malalts, passant dels 63 als 65 anys. També s’estan fent més traqueotomies, ha apuntat. Sobre el fet que la variant britànica hagi pogut causar aquest canvi dins les UCI, Argimon ha admès que "podria ser" però ha matisat que com a secretari no s'atreveix a plantejar aquesta hipòtesi encara.

Les trobades durant la Setmana Santa

Màxim sis persones a l’aire lliure i quatre en espais tancats

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha recordat que durant la Setmana Santa, tal com va establir el govern espanyol, es redueix el nombre de persones a les trobades: un màxim de sis persones a l’aire lliure i quatre en espais tancats. Sàmper ha afegit que la previsió és que surtin entre 340.000 i 500.000 vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona entre aquest divendres i aquest dissabte. El conseller ha fet una alerta als conductors després que les últimes hores hagin mort dues persones de col·lectius vulnerables a les carreteres. De les 17 víctimes d’aquest any, 14 són fràgils: nou motoristes, dos ciclistes i tres vianants.