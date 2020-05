Des que el 13 de març el Govern va decretar el seguit de mesures de seguretat per fer front a l’alerta sanitària, entre aquestes el confinament de la població, s’han registrat episodis incívics i irresponsables a les set parròquies. Una minoria de persones han fet cas omís a les restriccions de les autoritats sanitàries i, si bé amb menys intensitat, han continuat fent activitats esportives o quotidianes com si res.

“No em passarà res, estic en un espai obert i aquí no poso en risc a ningú”, afirma una jove aficionada a les curses de muntanya que no ha deixat d’entrenar per camins “més o menys discrets” malgrat les restriccions. El seu cas no és l’únic, i la seva argumentació tampoc. “Les restriccions no van per mi, soc una persona sana i si em creuo algú mantinc la distància de seguretat”, explica un noi que surt cada dia a córrer malgrat poder-ho fer només els dies senars. En els dos casos, han demanat que no citem ni el seu nom ni els llocs on van a entrenar.

En les darreres setmanes, especialment arran de les primeres exempcions al confinament, el Govern ha alertat d’un relaxament de part de la població a l’hora de prendre precaucions. Hi ha dies que els carrers s’omplen de vianants i vehicles com abans de la Covid-19, fet que ha dut l’executiu a advertir que es podrien tornar a intensificar els controls. L’últim cas denunciat a les xarxes és el de dues persones que aquest dissabte entrenaven en el mur d’escalada dels cortals d’Encamp malgrat les restriccions de fer activitats de risc.