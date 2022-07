Restringit l'accés al medi natural a l'Alt Urgell

Andorra la VellaCatalunya imposa restriccions d’accés al medi natural per l’elevada alerta d’incendi. Un total de 275 municipis, de 20 comarques entre les quals hi ha l’Alt Urgell, imposen des de dijous aquesta normativa per a limitar el risc. L’episodi d’altes temperatures i sequera prolongada ha portat el Govern a començar a dibuixar un nou mapa de limitacions que es perllongaran mentre no millori la situació de perill.

Segons informa Ràdio Seu, ara mateix, la mesura s’aplica a tota la superfície de 9 massissos muntanyosos catalans, entre els quals hi ha el de la Baronia de Rialb, al límit entre la Noguera i l’Alt Urgell, i també el Montsec d’Ares. També hi són els massissos de Montserrat, el Montgrí, el cap de Creus, l’Albera, les Gavarres, el Montsec de Rúbies i Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Pel que fa a les comarques on hi ha municipis amb restriccions, a més de l’Alt Urgell, de l’àrea pirinenca també hi apareixen el Pallars Jussà i el Solsonès. Tanquen la llista de comarques amb limitacions: l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme, el Moianès, la Noguera, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.