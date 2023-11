El resum dels darrers anuncis de Govern en matèria d'habitatge

Andorra la VellaSigui per la primera manifestació contra la situació de l'habitatge amb mil persones protestant, sigui per l'anunci de la segona (fet avui amb menys èxit), sigui perquè les mesures que Govern havia presentat fins ara eren una 'risa' o sigui perquè avui començava a fer fred, el full de ruta de Govern per combatre la situació de l'habitatge ha experimentat un cop de volant amb derrapada inclosa.

Tots els grups parlamentaris han mostrat una important sintonia amb el pla que Govern té per intentar revertir la situació, uns mostra de què en algun cas l'executiu ha anat més enllà del que demanava l'oposició. Xavier Espot ha tret l'artilleria.

La mesura més transcendent és l'establiment de la renovació automàtica de tots els lloguers fins el 2027. Algun malpensat podria entendre que acaben de treure`s l'espasa de Dàmocles de l'habitatge durant el que queda de legislatura, traspassant el problema al que vingui. La resta de mesures contradiuen la teoria malpensada. Espot ha indicat que els tres anys equivalen al marge que es donen per a que les mesures que volen implementar donin resultats.

El Cap de Govern ha obert la porta a temes tan 'intocables' a Andorra com limitar les segones residències als estrangers, el que vol dir comprar habitatges als forans perquè per la seva condició no tenen la primera residència a Andorra. En els apartaments turístics no només es manté la limitació a crear-ne de nous sinó que es vol reduir els que hi ha. Això significa no renovar llicències ja concedides.

Treure competències als comuns fins el punt que, si Govern vol fer un edifici d'habitatge de lloguer assequible en un terreny comunal, la corporació local l'hagi de cedir obligatòriament. Reducció o eliminació dels impostos quan siguin habitatges dedicats al lloguer.

Fons per recuperar pisos buits, seguir comprant edificis.... La resposta de Carine Montaner al full de ruta és el millor resum: "Govern ha demostrat que vol arreglar el problema de l’habitatge i no perdrem el temps en populisme o demagògia perquè estem aquí per treballar i tenim tres anys per solucionar el tema. Tenim obligació de solucionar tots junts el problema, i agraïm la mà estesa per part de govern. Cal aprofitar el bon clima de la legislatura perquè tots estem compromesos per arreglar la situació".