Retencions a la C-14 en ambdós sentits a Organyà

Andorra la VellaTrànsit ha informat aquesta tarda de retencions a la carretera C-14, a l’altura d’Organyà La situació afecta la circulació en ambdós sentits des de les 18:17 h.

Les causes de les retencions no s'han especificat encara, però el tram és conegut per ser una via clau que suporta un volum important de trànsit diari, especialment durant les hores punta i caps de setmana.