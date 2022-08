Retencions a cinc zones del Principat

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat ha anunciat a les seves xarxes que actualment s'estan produint retencions en múltiples zones del país, més concretament a cinc. Tant l'entrada al Principat via francoandorrana com l'hispanoandorrana (RN22 i N145) presenten aquest problema. També la CG2, d'entrada a Canillo en sentit sud i a la CG4 i CG3, d'entrada a la Massana tant per sentit sud com nord, respectivament.