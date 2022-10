Retencions per entrar a Andorra des de França per omplir els dipòsits de benzina

Pas de la CasaMilers de francesos aniran durant aquest cap de setmana a Andorra amb la intenció d’omplir els dipòsits de carburant i, si poden, empotar-se també bidons de benzina. El motiu en aquest cas no és el cost més econòmic sinó la falta de combustible a França per la vaga a les refineries.

Durant aquest dissabte ja s’han produït importants retencions a la RN-20, la carretera de connexió entre els dos països, per accedir al Principat. I s’espera que continuï durant bona part de la jornada.

Un dels visitants ha explicat a mitjans francesos que “a casa nostra gairebé totes les estacions de serveis estan sense carburant i jo avui volia omplir a Tarascó, però hi havia una cua interminable. I ens hem dit amb la família, anem a Andorra”. Un altre conductor ha incidit en el fet que “necessito la benzina per poder anar al treball durant la setmana i, per tant, vinc aquí”.