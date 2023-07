Retiren del mercat truites de patata envasades per una alerta de botulisme

Andorra la VellaAtenent el principi de precaució, el ministeri de Salut ha emès una ordre de retirar del mercat totes les truites de patata envasades del grup d’alimentació Palacios i ha demanat a totes les famílies que puguin disposar d’algun d’aquests productes que s’abstinguin de consumir-los i els retornin a l’establiment on van ser adquirits.

Ho ha fet tenint en compte el comunicat emès per la direcció general de Salut Pública del ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya, on s’indica que en la darrera setmana s’han notificat en aquest país set casos de persones amb símptomes compatibles amb botulisme dels quals quatre han estat confirmats. En tots ells hi havia antecedents del consum de truita de patata precuinada envasada d’aquest grup d’alimentació.

Si bé, fins al moment, no s’ha establert encara una evidència entre el consum d’aquest productes i l’aparició de la malaltia, el grup d’alimentació Palacios ha emès un comunicat en què informa de la retirada voluntària, per precaució, de totes les truites de patates envasades de les marques Palacios, Chef Select, Auchan, Eroski, Unide, Consum, DIA, Ametller, Condis, El Corte Inglés, Carrefour, Alipende, Grupo IFA i Rikissimo.

El botulisme és una malaltia poc freqüent, però greu, produïda pel consum d’aliments contaminats per una toxina que ataca el sistema nerviós, i que pot causar símptomes inicials que inclouen fatiga intensa, debilitat i vertigen, seguits generalment per visió borrosa, sequedat de boca i dificultat per empassar i parlar. També es poden produir vòmits, diarrea, restrenyiment i distensió abdominal. La malaltia pot provocar debilitat en el coll i els braços, i afectar posteriorment els músculs respiratoris i els músculs de la part inferior del cos; en aquesta malaltia, no es presenta febre. En cas d’haver consumit aquest producte i presentar símptomes compatibles cal consultar al 116 o dirigir-se al servei d’urgències