Reunió d'alt nivell per establir el full de ruta a seguir enfront de futures pandèmies

Andorra la VellaEl Govern i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) organitzen l'esdeveniment 'Reformar i enfortir el sistema de salut mundial per a una millor resposta davant futures pandèmies', un acte previ a la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern que tindrà lloc aquest dimarts. La trobada té com a objectiu establir un full de ruta per a afrontar amb més garanties futures pandèmies.

L'esdeveniment se celebrarà en format semipresencial, serà moderat per la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i comptarà amb un discurs inaugural del cap de Govern, Xavier Espot. En la reunió participaran presencialment mandataris d'alt nivell com el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, António Costa. El president de la República francesa, Emmanuel Macron, i els presidents de Costa Rica, Carlos Alvarado, i Xile, Sebastián Piñeira, s’hi sumaran de manera virtual.

Els mandataris que intervenen en aquest esdeveniment d'alt nivell protagonitzen una crida de cooperació multilateral per a impulsar la fortalesa de les capacitats col·lectives davant futures pandèmies.