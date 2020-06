Una revetlla sense foc

Si la situació generada per la Covid-19 ha obligat a canviar i a repensar el funcionament de la societat tal com la coneixíem, els actes i festivitats no en són una excepció. A pocs dies per arribar a la nit més curta de l'any, la nit de Sant Joan, els comuns es preparen per celebrar una revetlla i una festivitat de forma molt atípica, gairebé sense esdeveniments, fogueres ni concerts i tan sols amb algun acte simbòlic. A més, al Principat, un dels majors espectacles per aquesta data, i que posen llum a una nit de tradicions, són les cremades de falles. Enguany, donada la situació, els fallaires ja van anunciar la suspensió de l'acte.

En aquest sentit, el comú d'Andorra la Vella ha decidit també suspendre tots els actes de la celebració de Sant Joan que, a més, és també la celebració de la Festa del Poble, previstos per al 23 i 24 de juny. Per tant, a la capital, enguany no hi haurà falles, ni fogueres ni tampoc cap concert de rumba el dia 24. L'únic acte serà el dimarts 23 de juny a la tarda quan es rebrà la Flama del Canigó a la plaça del Consell General, un acte simbòlic per celebrar aquest dia. Pel que fa a l'altra parròquia central, Escaldes-Engordany, va un pas més enllà que Andorra la Vella i, tot i que no s'organitzarà cap ball ni res, per la revetlla es farà una foguera i es repartirà coca entre els assistents. Els organitzadors informen que el repartiment es farà vetllant perquè es compleixin les normes de distanciament i seguretat higiènica estipulades.

D'altra banda, el comú d'Encamp també té previst alguns actes per celebrar Sant Joan. Així, el dia 23 a les 17.15 hores hi haurà un espectacle infantil i a les 18 hores es farà un repartiment de coca, tot al Prat Gran. Després, a les 20 hores a la plaça dels Arínsol hi haurà l'actuació musical de The Soundsets Band i a les 22.30 hores es farà un castell de focs. L'altra localitat de la parròquia, al Pas de la Casa, el mateix dia 23 per celebrar la revetlla, hi haurà l'espectacle infantil de De banda a banda, a la plaça de l'Església, amb el posterior repartiment de coca a les 18 hores. Finalment, al Pas també hi haurà una actuació musical a les 20 hores a la plaça de l'Església a càrrec de Freyja.

Si per un costat aquestes tres parròquies intenten fer alguns actes, des del comú de Sant Julià de Lòria s'ha anunciat que no s'organitzarà res per celebrar la festa degut a la situació de la Covid-19. En la mateixa línia, des del comú d'Ordino informen que a hores d'ara, encara no tenen res confirmat, i que tot que no es farà la tradicional foguera i les falles, sí que s'està buscant alguna alternativa per poder celebrar, en la mesura del possible, una festivitat esperada i celebrada tant per petits i grans.