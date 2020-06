A reveure, l’Abarset

L'emblemàtic local aprés-ski l'Abarset, situat al costat de l'aparcament del sector d'El Tarter de Grandvalira, ja és història. Les barres, l'escenari i tots els equipaments del que ha estat local de referència durant els darrers anys han donat pas a una esplanada on únicament hi resta de peu la casa que acollia el restaurant i la barra del bar.

Enrere queden 9 anys de música, celebracions, trobades d'amics, amors a primera vista i un inoblidable ambient festiu que aplegava cada dia centenars d'esquiadors al final de la jornada. En general, un públic fidel que la propera temporada no es quedarà orfe d'Abarset. L'estació d'esquí canillenca treballa per condicionar un nou local de transició, "un l'Abarset de guàrdia", mentre no es construeix el nou l'Abarset, que està previst que s'inauguri la temporada 2021-2022. És a dir, d'aquí a un parell d'anys.

Fonts de l'estació consultades per l'Ara Andorra no han volgut desvetllar ni on s'emplaçarà ni com serà l'Abarset definitiu, però sí que han avançat que serà un " local emblemàtic, sorprenent i a peu de pistes perquè en puguin gaudir tots els esquiadors". El buc insígnia de l'aprés-ski andorrà, que pren el seu nom d'un arbust de fulles persistents i flors de color rosa vermellós típic de l'alta muntanya, s'acomiada temporalment amb un "a reveure".