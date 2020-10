La revolta dels bars

Nombrosos propietaris i treballadors de bars i cafeteries segueixen sense estar d’acord amb la mesura decretada per Govern que els obliga a estar tancats o a servir productes tan sols si són per emportar. Així es posa de manifest, cada dia amb major intensitat, a peu de carrer i a les xarxes socials.

Als grups de reflexió i reivindicació ciutadana que omplen canals com Facebook o Twitter s’hi ha afegit els últims dies el grup “Unió de bars Andorra”. Des d’aquests canals es demana que es permeti la reobertura dels bars “ja que els 15 dies que portem de tancament obligatori no han servit per fer disminuir el nombre de casos” que es registren a diari, relata una de les publicacions. En una altra es destaca que les ajudes anunciades pel Govern són insuficients, i que el que volen els propietaris de bars és “poder tornar a treballar en comptes de rebre ajudes”. I en una altra es diu que “la coresponsabilitat hauria de ser bidireccional. Almenys en la proporcionalitat corresponent. No puc obrir = #novullpagar”.

En general una bona part de comentaris que s’escolten a peu de carrer, i també en xarxes socials, mostren el descontentament de propietaris i treballadors de bars i cafeteries, però també dels clients. Es comprèn que s’apliquin mesures per fer front a l’escalada de contagis, però es discrepa si el tancament de bars per sí sol és suficient.

Segons ha sabut l’Ara Andorra, mentrestant, almenys mig centenar de professionals del sector ha creat un grup de treball que prepara un manifest per demanar al Govern, entre altres, que reconsideri el tancament dels bars i cafeteries i es replantegin els ajuts econòmics ja que “és un sector molt castigat per la pandèmia”. Fer front al lloguer dels locals, a les nòmines dels treballadors i les quotes d’autònoms, als subministraments de serveis com la llum o el telèfon, als compromisos financers i a les factures dels proveïdors “són un maldecap que farà que molts anem a la ruïna”, relata el propietari d’un bar de la zona de Prada Ramon, a Andorra la Vella.