El risc d'incendi torna a ser alt en algunes zones del país

Després d'uns dies en què la situació havia estat més tranquil·la arran de les precipitacions i la baixada de les temperatures, aquest dijous el risc d'incendi se situa en nivell alt als fons de les valls de la part sud i centre del país. Això fa que des dels organismes responsables, com Protecció Civil, s'iniciï novament un seguiment més exhaustiu per veure quina és l'evolució de la situació. I és que tal com explica el director de Protecció Civil, Cristian Pons, s'espera que en els propers dies la situació meteorològica sigui de bon temps i temperatures altes. En cas de confirmar-se això podria comportar que el perill d'incendi es tornés a elevar.

Precisament aquest dijous el comú de Sant Julià de Lòria ha anunciat l'obertura de les zones de barbacoa de la parròquia, que havien tancat davant el risc d'incendi extrem que es va viure uns dies enrere. Les zones de pícnic quedaran obertes, però amb la prohibició d'encendre foc durant el que queda d'estiu.