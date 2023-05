Risc de perdre l'arrendament per qui no demani explícitament la renovació forçosa anual

Andorra la VellaUna dona tenia un pis llogat a Andorra la Vella a 500 euros mensuals més despeses. El contracte era del 2014 al 2019. Es va renovar tàcitament per un any, però per al 2020 ja se li va comunicar que es donaria per finalitzat. La Covid va fer que tot es paralitzés, però l'octubre del 2020 se li va enviar una carta on s'avisava de la finalització. La dona no va rebre la carta.

La llogatera considera que no ha de marxar de l'apartament perquè s'ha d'aplicar la pròrroga forçosa anual que va fixar Govern per llei. La Sala torna a destacar les paraules "pot exigir", perquè les mateixes són bàsiques per la resolució del present afer. En primer lloc, d'elles es deriva

que torna a ser una facultat de l'arrendatari i, segonament, que cal que el mateix ho demani.

La sentència fixa que si l'arrendatària es volia beneficiar de la facultat legal d'obtenir la pròrroga anyal establerta per Govern, ho havia de demanar a la part arrendadora qui, en principi li hagués hagut de concedir per obligació legal. "Per contra, l'arrendatària ha pretès una aplicació automàtica de la Llei, contrària -segons hem vist- al seu propi contingut".

El Tribunal Superior ha avalat que el pis retorni al propietari.