Robert Lewandowski, d'estada a Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, Robert Lewandowski, davanter de l'FC Barcelona, ha publicat tres imatges on mostra la seva estada a Andorra amb la seva dona i les seves dues filles. Ha aprofitat per pujar al Principat mentre l'equip no havia de jugar cap partit, ja que el següent és aquest dissabte. La seva parella, Anna Lewandowska, ha penjat també un recull d'imatges, una mica més extens que el del jugador, a Instagram on ha assegurat que és el primer cop que visiten el país.