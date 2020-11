La roda de fira, en funcionament aquest divendres

La nòria panoràmica instal·lada a la plaça de la Rotonda es posarà en funcionament aquest divendres entre les 18 i les 22 hores. Aquest serà l'horari de l'atracció entre setmana, mentre que els caps de setmana i els dies festius, la roda de fira estarà en funcionament tot el dia, entre les 11 i les 23 hores. A través d'un comunicat, el comú de la capital informa que el preu del viatge serà de 7 euros per als adults i de 5 euros per als infants. A més, tots els infants de la parròquia d'entre 3 i 12 anys rebran una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l'atracció. La remesa de cartes s'anirà fent de manera progressiva i per diferents zones d'Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda amb l'objectiu d'espaiar la visita dels infants i evitar aglomeracions.

El comú també oferirà als comerços de la parròquia tiquets gratuïts de la nòria perquè en puguin distribuir entre els clients com a acció promocional. En aquest sentit, es mantenen contactes amb les diferents associacions de comerciants per seguir establint llaços de col·laboració.

L'atracció es posa en marxa garantint els protocols aprovats per les autoritats sanitàries. De fet, les cabines són airejades, podran ser compartides únicament per grups de convivència habituals i es desinfectaran convenientment cada vegada que siguin desallotjades. A més, el comú ha contractat un servei certificat de neteja i desinfecció que elimina virus i bacteris.

Des del comú recorden que la roda de fira panoràmica és una de les novetats de la campanya de Nadal d'enguany, ja que subsisteix el túnel de llum i so que es va instal·lar a la plaça de la Rotonda durant els darrers dos anys. El giny té un cost de 67.950 euros, la meitat que el que costava el túnel de llum i so, i s'hi estarà algunes setmanes més un cop finalitzi el període de vacances.

D'altra banda, durant aquests dies també s'intensificarà la preparació del Poblet de Nadal, que es preveu inaugurar el divendres 27 de novembre coincidint amb l'encesa de l'enllumenat de Nadal. En aquest sentit, el comú té la voluntat de posar en marxa un dels espectacles destacats al calendari per als ciutadans, i que és alhora un dels grans projectes de dinamització comercial i turística. Amb tot, algunes de les activitats programades es poden veure modificades a causa de l'evolució de la situació sanitària, i des del comú manifesten que continuen treballant intensament per poder oferir activitats al carrer que generin alegria i il·lusió respectant els protocols establerts per part de les autoritats sanitàries.