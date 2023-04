El Rubius explica perquè que el seu trasllat a Andorra va fomentar l'escepticisme amb els mitjans

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, un usuari ha publicat un vídeo d'un fragment d'una transmissió en directe del Rubius a Twitch on parla de la seva relació amb els mitjans. Segons explica al fragment, després de les crítiques que va rebre per part de la premsa espanyola, la seva percepció sobre els mitjans de comunicació va canviar. I no només la seva, sinó també la de la seva mare i la d'alguns dels seus seguidors. Segons explica al vídeo el creador de contingut, la gent deixa de confiar en les notícies quan veu que hi ha un interès addicional més profund.