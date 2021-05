Els ruixats i la fresca no s'allargaran durant el cap de setmana

BarcelonaMatí de pluges intermitents a la meitat est. Les precipitacions aniran caient sobretot en comarques com el Gironès, la Garrotxa, la Selva i Osona, tot i que el temps també serà molt insegur al Vallès, el Maresme, el voltant de Barcelona i l'Empordà. Al migdia s'obriran clarianes, però a la tarda encara cal tenir en compte la possibilitat de ruixats més curts però intensos en aquest mateix grup de comarques del nord-est.

Pluges força més abundants del que estava previst, concentrades en un petit grup de comarques, però en molts altres indrets gairebé no hi ha caigut ni una gota. El dia ha començat amb menys fred que ahir en general a causa dels núvols, però en canvi a les cotes altes del Pirineu el termòmetre ha tornat a baixar fins als 5 o 6 graus sota zero. Les precipitacions d'aquesta nit han deixat acumulacions d'entre 2 i 7 cm de neu en molts punts del Pirineu Occidental.

El cap de setmana no es repetiran els ruixats d'avui. Demà i diumenge seran dies enterbolits o mig ennuvolats en molts casos, però només al Pirineu s'arribaran a escapar alguns ruixats puntuals. Demà cauran només algunes gotes al vessant nord de la serralada, i diumenge a la tarda pot arribar a ploure també al Pirineu Oriental. En general durant el cap de setmana hi haurà més núvols al nord i a l'oest que no pas a la costa.

Avui la temperatura quedarà frenada en algunes comarques de Girona i de Barcelona, on les màximes poden arribar a ser 5 graus més baixes que ahir. En canvi, a Ponent i al sud el termòmetre tornarà a arribar puntualment fins als 25 ºC. Durant el matí el mestral bufarà amb cops que poden arribar a superar els 70 km/h a les Terres de l'Ebre, però el vent afluixarà ràpidament a la tarda.

El cap de setmana tornarà a fer força calor. Demà i diumenge la temperatura pujarà clarament al migdia, fins al punt que diumenge es tornaran a superar els 30 ºC a Ponent i a les Terres de l'Ebre, com ja va passar el cap de setmana passat. Ambient de primavera avançada. La setmana que ve començarà amb una entrada d'aire més fresc que tornarà a fer baixar el termòmetre: dilluns i dimarts l'ambient serà més similar al d'avui, però en canvi a mitjans de setmana tornarà a fer calor al migdia. En definitiva: pujades i baixades del termòmetre.

D'aquest cap de setmana també cal tenir en compte que el vent seguirà sent present. Demà bufarà entre ponent i garbí, amb cops que a primera hora de la tarda podran arribar a superar els 50 km/h a l'altiplà central i en algunes comarques de la Catalunya Central i de Girona. Diumenge bufarà amb menys ganes.

Res fa pensar que la setmana que ve hagi d'estar marcada per la pluja. Dilluns serà segurament un dia mig ennuvolat i una mica insegur a l'est, però gairebé no plourà enlloc. És probable que dimarts, dimecres i dijous segueixin arribant sistemes frontals que mantinguin el cel enterbolit o mig ennuvolat, però difícilment arribarà a ploure, més enllà de ruixats puntuals al Pirineu.