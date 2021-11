Una ruta per unir territoris de llengua catalana

EncampAndorra s’integra a la ruta de la llengua catalana i ho fa inaugurant un monòlit situat a Encamp, concretament a la travessera de l’Areny, a mig camí entre el ministeri de Cultura i Esports i el comú. D’aquesta manera, la parròquia encampadana, i per extensió Andorra, passa a integrar aquesta ruta que uneix diferents territoris de llengua catalana.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha mostrat la satisfacció per inaugurar aquesta escultura de l’artista manresà Ramon Maria Jounou, ja que creu que és “representatiu de la llengua catalana” i de com cal apropar-la al carrer i mantenir-la viva. Mas també ha manifestat que agraeixen a la Homilies d’Organyà que hagin volgut allargar aquesta ruta per fer-la arribar a Andorra. Al seu torn, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que a través d’aquest monòlit es pot “recordar i reivindicar” l’oficialitat de la llengua catalana a Andorra i tenir-ho “present en el dia a dia”. Riva també ha volgut fer referència a les paraules de l’excap de Govern Òscar Ribas que consten en el monòlit i en aquest sentit, ha valorat que són “molt simbòliques i van situar Andorra a nivell internacional, se'ns va escoltar per primera vegada a Nacions Unides” i creu que d’aquesta manera “les recordem per tenir-les present”.

Tant la cònsol major com la ministra han volgut incidir en el punt escollit per col·locar aquesta escultura. Així, Mas ha destacat que és “estratègic enmig de dues institucions importants” i a més a tocar del camí ral, que “simbolitza molt bé les arrels del país”. Riva, al seu torn, ha subratllat que és “un simbolisme molt maco: dues institucions unides” i a més se segueix el lema que “la llengua necessita que estiguem units, que la practiquem, que la utilitzem i que seguim vetllant per ella”.

A l’acte han estat presents autoritats com el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé; consellers comunals i representats del govern de Catalunya, del País Valencià i de l'Institut Ramon Llull i també de les famílies de Rossend Marsol i Òscar Reig, ja que fragments de dos escrits seus consten a l’escultura i també a la web que informa sobre la ruta. Durant els parlaments, el president de l'Associació d'amics de les Homilies d'Organyà, Josep Lluís Gozalbo, ha manifestat que “Andorra és una part imprescindible de la ruta ja que és l’únic estat on (el català) és llengua oficial”. I la subdirectora general de política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Marta Xirinacs, ha incidit en la importància d’enfortir lligams entre els territoris de llengua catalana i també ha destacat l’oficialitat a Andorra.

La Ruta de les Homilies d’Organyà és un trajecte pels territoris de parla catalana que inclou nou punts d’interès on és previst alçar un monòlit. Actualment, ja n’hi ha a Organyà, Montserrat i a Encamp.