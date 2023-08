S'esgoten les places per veure la pluja d'estels a Engolasters

Andorra la VellaEls entorns del Camí hidroelèctric a Engolasters s'ompliran aquest divendres per observar un esdeveniment que captiva el públic de les Nits d'estiu any rere any: l'observació astronòmica de la pluja d'estels. Les places per a aquesta proposta, un clàssic de l'oferta estiuenca de FEDA Cultura, ja estan exhaurides i la llista d'espera, completa, ha informat FEDA.

Les Llàgrimes de Sant Llorenç, també conegudes com els Perseids, són un dels fenòmens astronòmics més populars i esperats de l'any. Quan la Terra passa a través de l'estela del cometa 'Swift-Tuttle', les partícules de pols còsmica que entren en l'atmosfera es desintegren, creant rastres lluminosos en el cel. De la mà de l'expert astrònom Joan Pujol, el públic tindrà l'oportunitat d'admirar aquesta pluja de meteors que sembla ballar amb les estrelles.

FEDA programa aquestes propostes estivals amb l'objectiu de convidar la població a explorar, aprendre i gaudir al màxim d'aquestes experiències en entorns emblemàtics des d'on s'impulsa la transició energètica i la sostenibilitat del país, com és el llac d'Engolasters, alhora que es divulga la cultura, la ciència i la història. Precisament, l'activitat divulgativa d'aquest dissabte genera una gran expectació i interès de tots els públics cada estiu.

Tot i que l'aforament de la pluja d'estels està complet per motius de capacitat, les activitats que FEDA Cultura organitza en el marc de les Nits d'estiu als museus continuen brillant. Encara queden algunes places per a les pròximes activitats: la visita nocturna del camí hidroelèctric d'Engolasters, el dia 18 d'agost a les 20 hores; una oportunitat per explorar els secrets sobre la principal infraestructura hidràulica del país en una singular excursió de nit.

Pel dia 19 a les 20 hores està programat el cinema familiar i compromès a la vora del llac d'Engolasters. Aquesta sessió cinematogràfica es fa amb la col·laboració del festival audiovisual d'Andorra Ull Nu, i es projectarà 'Minúscul: la vall de les formigues perdudes', una emocionant aventura cinematogràfica per a totes les edats.

Finalment pel dia 26 d'agost a les 21 hores, es farà la visita teatralitzada al MW Museu de l'electricitat 'FHASA, la llum de la seva llar'. El grup 'Les Il·luminades' guiaran els visitants del MW Museu de l'Electricitat a fer un viatge en el temps per conèixer la rica història de la Central hidroelèctrica de FEDA. Totes les activitats són gratuïtes, però es requereix fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111.