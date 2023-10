S'impulsa un estudi per posicionar-se en el referèndum sobre l'Acord d'Associació

Andorra la VellaTenir un estudi que pugui "ajudar la ciutadania a posicionar-se en un referèndum", tant als partits com a la societat civil. Aquesta és la finalittat de l'anàlisi sobre l'impacte que un acord d'associació pot tenir per al país, tal com explica el coordinador dels estudis de ciència política i relacions internacionals d'Andorra Recerca + Innovació (ARI), Yvan Lara. La voluntat és tenir aquest estudi enllestit cap al mes d'abril de l'any que ve, un cop estigui tancada la negociació i se sàpiga exactament els termes d'aquesta. Aquesta mateixa setmana ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'edicte per contractar una empresa internacional que pugui dur a terme l'avaluació sobre l'impacte econòmic, un aspecte molt específic que s'ha decidit externalitzar donada la seva complexitat. Es calcula que aquesta part tingui un cost de 125.000 euros.

El que es demana a l'empresa que dugui a terme l'estudi d'impacte econòmic és una anàlisi macroeconòmica i una valoració sector per sector. I una mirada també "específica sobre la diversificació". Lara destaca que abans d'encarregar aquesta anàlisi s'ha estat "sondejant" el terreny i s'ha vist que és un tema "extremament complex". De fet, destaca que fins ara els contactes que s'havien mantingut havien tingut com a resposta o bé que no podien fer aquest estudi perquè els resultats podien no ser fiables o ¡, senzillament, no es veia la metodologia emprada gaire fiable. El que es busca ara és que hi hagi "propostes sòlides" i a més en base a uns criteris clars que s'han fixat des de l'ARI. També s'ha volgut esperar que els termes de l'acord estiguin "més clars", sobretot en aspectes com el financer, abans de fer l'encàrrec. És per aquests motius, justifica l'expert de l'ARI, que s'ha optat ara per treure aquest concurs internacional perquè es considera que pot estar enllestit de sobres amb la vista posada en el referèndum que hauria de seguir al tancament de l'acord d'associació. "Volem un equip d'economistes que hagin fet això abans, seriosos", defensa, i afegeix que s'ha apostat per fer una convocatòria internacional, ja que al país no hi ha gaire empreses que puguin fer aquesta valoració econòmica de les polítiques públiques.

Sobre el document final, el coordinador de l'estudi destaca que el seu rol "ha de ser donar el màxim de respostes" a les preguntes que pugui tenir la ciutadania, però també té molt clar que "si no podem dir les coses sòlidament" val més "callar". En definitiva, el que buscarà serà posar sobre la taula els diferents temes comparant la situació de l'Andorra actual i la que podria esdevenir amb l'acord d'associació, preveient els diferents impactes.