S'impulsa el primer sopar-còctel solidari en benefici d'Atida

Andorra la VellaEl moviment solidari #dotzexdotze organitza el proper 24 d'octubre un sopar-còctel solidari per a dones en benefici de l'Associació de trasplantats i donants d'Andorra (Atida). Així doncs, a partir de les 20.15 hores, les assistents podran gaudir de la gastronomia de muntanya que caracteritza la Borda de l'Hereu i el seu equip preparà un sopar especial mentre es comparteixen unes hores de bona companyia.

El preu del sopar serà de 40 euros per persona i les reserves es poden fer directament al restaurant. Tots els beneficis es destinaran a l'Atida, protagonista del mes d'octubre del moviment #dotzexdotze. L'entitat treballa des de fa anys per donar visibilitat a la importància de les donacions d'òrgans i per homenatjar a les persones donants.

Per a aquelles persones que no puguin assistir també hi haurà una fila 0 per a fer donacions al compte bancari de l'Atida (AD67 0007 0049 0001 3872 6013).