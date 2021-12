S'inaugura oficialment el passatge Biscariet que ha d'afavorir la reactivació de Prada Ramon

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 27 de desembre de 2011, va ser notícia...

El nou passatge Biscariet, que uneix l'eix comercial de l'avinguda Meritxell amb la zona de Prada Ramon, ha quedat inaugurat oficialment aquest dimarts al matí. Aquest passatge cobert, però, és provisional, ja que el projecte final ha de quedar enllestit al 2017, amb un sostre de vidre més alt i que doni una sensació de més obertura. Les obres a la zona han comportat també molts canvis dins el centre comercial Escale, que s'han fet comptant amb l'opinió dels clients, i tot i que el president del Consell d'Administració, Manel Cerqueda, confia que en un futur les vendes es veuran afavorides pel passatge nou, durant els mesos que han durat les obres, la disminució del volum de negoci ha estat d'entre un 30 i un 35%.

El carrer que uneix l'avinguda Meritxell amb la zona de Prada Ramon passant pel mig del centre comercial Escale ha estat batejat com a passatge Biscariet. La propietària del terreny, Judit de la Casa, s'ha mostrat molt agraïda pel fet que s'hagi donat el nom de la casa pairal de la família en reconeixement a l'entrega que es fa del carrer. El conveni de cessió es va signar fa vint anys i preveia que es pogués lliurar el carrer al 2009, però ha patit un retard de dos anys.

Les obres, que han costat prop de sis milions d'euros i que han comportat també molts canvis dins el centre comercial, han anat a càrrec dels propietaris del terreny, que alhora són els propietaris de l'establiment, ja que així ho establia el conveni. A partir d'ara serà el Comú qui es farà càrrec del manteniment del passatge, però a més, cobra un lloguer per la zona de la coberta del passatge que fa servir el centre comercial.

La cònsol major de la parròquia, Rosa Ferrer, ha celebrat que aquest nou passatge permeti el pas dels vianants que vulguin anar d'una zona a l'altra. Això servirà, segons ha apuntat, per aconseguir una major fluïdesa del trànsit de vianants, i per reactivar l'activitat comercial de la zona de Prada Ramon.

L'estat actual del passatge, però, és provisional, i tal com explica la propietària del terreny, el conveni estableix que al 2017 es reformarà la zona amb un sostre més alt i de vidre. Això requerirà una nova inversió, i per això De la Casa ha confiat que la situació econòmica hagi millorat.

El president del Consell d'Administració d'Escale, Manel Cerqueda, ha indicat que els treballs han afectat al centre comercial perquè s'han hagut de fer obres importants com canviar de lloc les escales mecàniques. Per aquest motiu, durant el període d'obres, l'Escale ha vist reduïdes les seves vendes en un 30-35%, tot i que Cerqueda ho valora positivament, ja que opina que 'els nostres clients han tingut molta paciència'. Des que es va enllestir el passatge les vendes han començat a millorar, i tot i que encara no s'ha arribat al volum de negoci habitual, Cerqueda confia que no es trigui gaire i que en un futur encara es millori respecte a abans d'haver-hi el passatge. D'altra banda, s'ha aprofitat l'ocasió per fer un canvi en els productes ofertats, i per a això es va tenir en compte l'opinió dels clients, que es van consultar mitjançant una enquesta.