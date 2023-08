S'inicien els tràmits per protegir l'entorn de l’església de Sant Serni de Nagol

Andorra la VellaEl Govern de Sant Julià de Lòria ha aprovat un edicte per definir l'entorn de protecció de l'església de Sant Serni de Nagol, un monument romànic a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquesta mesura té com a objectiu conservar i protegir aquest bé d'interès cultural, assegurant el seu manteniment en un context ambiental adequat i evitant alteracions als seus valors històrics i estètics.

L'edicte estableix dues zones de protecció: una zona d'acompanyament propera al monument i una zona preventiva que s'estén més enllà. Aquestes zones tenen criteris específics per mantenir la imatge i el context del monument.

Es permetrà un període d'exposició pública per a possibles al·legacions abans de l'aprovació final. L'església de Sant Serni de Nagol és coneguda per les seves pintures murals romàniques úniques i autèntiques. Amb aquesta nova mesura de protecció, Sant Julià de Lòria preserva aquest llegat cultural per a futures generacions.