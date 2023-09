S'obligarà els treballadors a dirigir les primeres paraules als clients en català

Andorra la VellaMònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, ha comparegut aquest dimecres a la roda de premsa posterior al consell de ministres per exposar detalls sobre el Projecte de Llei de la llengua oficial, que ja ha causat notables reaccions durant les darreres setmanes tant a Andorra com fora del país. Tal com ha explicat Bonell, els canvis principals que comportarà la normativa serà incloure l’obligació d’acreditar nocions bàsiques de la llengua per obtenir la primera renovació del permís de residència i treball i que es fixarà l’obligació mínima de fer la salutació inicial en català i de conèixer el vocabulari bàsic de la professions que s’exerceixin de cara al públic.

Les previsions apunten que la llei entraria en vigor el 2024, tot i que no s’ha entrat en detall quant a dates perquè encara es desconeix el temps exacte que podrien trigar els tràmits parlamentaris i el desenvolupament del reglament que incorpori la normativa.