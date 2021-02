S'obre, amb caràcter urgent, la convocatòria per a les subvencions esportives

Andorra la VellaL'executiu ha aprovat aquesta setmana la convocatòria pública per a la concessió d'ajudes a les entitats esportives per aquest any. Les sol·licituds s'han de lliurar per correu electrònic (esports@govern.ad), juntament amb el pressupost del 2021 i la memòria econòmica i esportiva, signada pel president de l'entitat. La data límit de presentació de les sol·licituds és fins al 10 de març. La convocatòria és de caràcter urgent amb l'objectiu de poder adjudicar les ajudes amb la màxima rapidesa possible, de manera que les diferents entitats esportives disposin d'aquests diners pel seu correcte funcionament.