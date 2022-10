S'obre la inscripció per treballar a les estacions d'esquí andorranes

Andorra la VellaGovern ha obert el període de selecció per a qui vulgui treballar en les pistes d’esquí. S’ha fet públic un espai a la web on aquells que vulguin tenir feina a les estacions s’han de vincular per omplir les dades. Les ofertes són tant per andorrans com a residents i fronterers. La selecció, en base als perfils, es fa a través del Servei d’Ocupació.

Entrada per apuntar-se en aquest link.

Una vegada s’hagi fet la inscripció, el Servei d’Ocupació analitzarà quines són les característiques de cadascun dels aspirants i trametrà quines poden ser les opcions per a desenvolupar una de les tasques per a les quals els camps de neu necessiten personal.