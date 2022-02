S'organitza un crit simbòlic a la plaça del Poble per reivindicar la veu dels joves andorrans

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, l'11 de febrer de 2012, va ser notícia...

Els joves andorrans estan citats dimarts 21 de febrer a les 12 hores del migdia a la plaça del poble d'Andorra la Vella per fer un crit simbòlic per reivindicar el paper dels joves a la societat actual. L'acte, que es farà simultàniament a d'altres parts del món, ha estat organitzat per l'ambaixador de One Young Wold representant d'Andorra, Diesteffany Gil, una fundació que va néixer fa dos anys a Washington amb l'objectiu de donar veu als joves pel gran potencial que tenen. El primer congrés de l'associació es va celebrar a Londres el 2010, l'any passat es va fer a Zurich i l'octubre d'enguany se celebrarà a Pittsburgh als Estats Units.

El dia 21 de febrer a les 12 hores del migdia la plaça del poble d'Andorra la Vella esdevindrà l'escenari per reivindicar el paper dels joves a la societat d'avui amb un crit de Wake up call Andorra (Desperta't Andorra). L'ambaixador de One Young Wold representant d'Andorra, Diesteffany Gil, ha explicat a l'ANA que és un acte simbòlic i es farà simultàniament a diversos països del món per 'demanar als governs de cada lloc que els joves tinguin veu'.

En el cas d'Andorra, Gil ha dit que 'volem que la nostra veu se senti com a país petit que som' i algunes de les reivindicacions poden ser que els joves tinguin seguretat social fins als 30 anys, que hi hagi més interacció entre padrins i joves o que es valori la capacitat dels joves com a futurs líders del Principat.

L'origen del crit Wake up call

El crit de Wake up call va néixer arran de la segona conferència que la fundació One Young World va organitzar l'any passat a Zurich. Aquesta entitat fundada per David Jones, distingit pel Fòrum Econòmic Mundial com a jove visionari industrial, i Kate Roberston, presidenta del grup Euro RSCG del Regne Unit des del 2006, va sorgir fa dos anys, el 2010, quan diverses personalitats internacionals es van reunir a Washington amb l'objectiu de donar un paper destacat als joves dins de la societat perquè consideraven que tenien un gran potencial.

Arran d'aquesta trobada, el 2011 es va celebrar la primera conferència del One Young World a Londres, i l'any passat se'n va fer una altra a la principal ciutat suïsa. Per aquest octubre s'ha programat celebrar el tercer congrés de l'entitat a Pittsburgh, als Estats Units, on es parlarà de temes econòmics, socials, xarxes socials, entre d'altres. En aquest sentit, diversos joves que hi participen exposen projectes propis mentre que d'altres hi van simplement com a oients per agafar idees.

Ajuts per als països petits

Participar al congrés dels Estats Units costa 3.000 euros però, pr aels països petits com Andorra hi ha la possibilitat que la fundació doni beques a aquells joves andorrans que tinguin un projecte ferm i vulguin participar-hi. En aquest cas, Diesteffany Gil ha indicat que fins el 20 de març els joves andorrans poden presentar les seves idees perquè, en cas de ser acceptades, One Young World es faria càrrec de la despeses perquè els joves hi poguessin anar per exposar el seu treball. Gil sosté que la fundació és una 'plataforma per donar veu a persones que tenen idees però els falten recursos'.

Una de les vies per poder anar als Estats Units és participant a la crida del Wake up call el dimarts 21 a la plaça del poble, on hi haurà l'ambaixador de One Young Wold representant d'Andorra per ajudar a totes aquelles persones que estiguin interessades en l'experiència. A més, s'està fent una crida via Facebook per reunir quants més joves millor. L'objectiu és que cada país que hi pren part aconsegueixi un mínim de 500 'm'agarada', així es podrà fer prou soroll per sortir als mitjans de comunicació d'arreu i aconseguir publicitat i finançament pel viatge als Estats Units, ha exposat Gil. No obstant ha reconegut que 'és difícil' assolir aquesta xifra a Andorra perquè 'no és el mateix un país com Mèxic que té 70 milions de persones a un com Andorra que en té 70.000 i d'aquests no sabem quants joves se n'han assabentat'.

Malgrat tot, l'ambaixador de One Young Wold representant d'Andorra ha admès que els joves andorrans 'tenen potencial'.