La sala de vetlles de la capital s'ampliarà aquest any

El comú d’Andorra la Vella treballa per ampliar la sala de vetlles que es troba al carrer Prat de la Creu. La voluntat és que aquesta ampliació ja sigui efectiva aquest any. Així, el cònsol menor de la capital, David Astrié, explica que s’ha contractat un arquitecte que farà la proposta d’ampliació i millora de les instal·lacions. L’objectiu, afegeix Astrié, és que hi hagi “més amplitud, més comoditat i més intimitat” que en l'espai actual.

Tal com remarca el cònsol menor, durant la campanya electoral es van comprometre que la millora de la sala de vetlles seria una de les prioritats i per aquest motiu ja s’ha escollit un arquitecte que ha de fer el disseny del projecte. Un cop aquest professional dugui a terme aquest encàrrec, es traurà el concurs per fer les obres, amb la qual cosa des de la corporació treballen amb la intenció que cap a finals d’any aquesta ampliació sigui una realitat. La previsió és que el cost dels treballs estigui entre els 150.000 i els 180.000 euros.

L’ampliació de la sala de vetlles es farà aprofitant les instal·lacions del servei de circulació que hi ha al costat de les actuals instal·lacions. En aquest sentit, es comptarà amb “el doble” de l’ espai de l’actual. Això s’aprofitarà per redistribuir els espais actuals. Es mantindran les tres sales de vetlla actuals però els espais seran més amplis i, a més, es farà “un porxo integrat a l’edifici” perquè així les persones que estan a aquestes instal·lacions no hagin d’estar-se al carrer si volen sortir.

Minideixalleries

Altre projecte que el comú vol materialitzar és el de continuar construint minideixalleries (com les que hi ha als aparcaments del parc Central i del Valira) a diferents punts de la parròquia amb la voluntat de “fomentar el reciclatge” entre els ciutadans i també eliminar aquells punts verds que hi hagi a proximitat i que en moltes ocasions han acabat “esdevenint deixalleries”, ja que hi ha moltes persones que deixen no només els materials que es recullen a través dels contenidors sinó també altres deixalles. Per aquest motiu, a finals d’aquest mes de març es posarà en funcionament la minideixalleria de l’aparcament del Trillà. La corporació ha fet una inversió de 13.000 euros en aquesta instal·lació i, tal com comenta Astrié, la voluntat és d’anar ubicant punts de recollida de diferents materials en diversos punts de la parròquia. De fet, aquest mateix any la xarxa de minideixalleries es podria ampliar amb més punts, i un dels que seria susceptible de tenir una d’aquestes instal·lacions seria Terravella, tal com assenyala Astrié.