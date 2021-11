El salari del nou assessor de Benestar és de 4.196 euros mensuals en tretze pagues

Andorra la VellaFa 10 anys, el 3 de novembre de 2011, va ser notícia...

A demanda de la consellera socialdemòcrata Sílvia Bonet, la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, ha informat que el salari del nou assessor de Benestar, Ramon Nicolau, ascendeix a 4.196 euros nets mensuals en tretze pagues. La ministra, durant la sessió de Consell General d'aquest dijous, ha especificat que es tracta d'un contracte de relació especial per un període d'un any renovable per períodes similars. D'altra banda, durant la sessió de control, el PS també ha criticat que el Govern no hagi nomenat encara un secretari d'Estat de la Funció Pública tal com marca la llei. En aquest punt, el cap de Govern, Toni Martí, ha indicat que es nomenarà el càrrec tan bon punt es trobi un perfil tècnic adequat, però que mentrestant, la llei no exclou que les competències en funció pública les pugui assumir un òrgan de rang superior com és el cas del ministre. En aquest sentit, ha afegit que el fet que sigui precisament el ministre el que estigui donant la cara en tota la negociació de les retallades és un acte de valentia.

La pregunta sobre el salari de l'assessor de Benestar ha donat peu a Sílvia Bonet a criticar que tot i que la ministra tingui un perfil molt tècnic necessiti tants assessors, i ha assegurat que el Ministeri té fins a sis assessors, comptant els del Consell Assessor de Salut i Benestar. De la seva banda, la ministra ha negat que el nombre sigui tan elevat, i ha defensat la necessitat d'un perfil tècnic com el de Nicolau per impulsar les reformes 'molt difícils' que s'han de fer al sector.

D'altra banda, durant la sessió de Consell General també s'ha parlat sobre el nou conveni sobre trasllat de residus entre Espanya i Andorra, i s'han debatut els efectes col·laterals que comporta la incineració de residus i el problema de sobredimensionament del Centre de Tractament de Residus.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili ha volgut posar de manifest que les emissions generades per la cremació poden ser extremadament nocives per a la salut dels ciutadans, i ha demanat que es compatibilitzi la potenciació del reciclatge amb el manteniment del Centre de Tractament de Residus, 'una instal·lació sobredimensionada i que necessita la importació de residus de l'exterior'.

El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha detallat els avantatges que suposa el nou conveni de trasllat de residus, ja que entre d'altres beneficis introdueix el concepte de reciprocitat, i ha assegurat que una de les causes de que el CTR estigui un 15% per sota de la crema òptima, xifrada en 45.000 tones anuals, és la crisi econòmica i la disminució dels residus. Per tant, considera que si les coses van millor, en uns anys es pot arribar a un funcionament òptim i no caldrà importar 'més i més residus' tal com ha assegurat Gili. A més, Camp ha dit que més incineracions no implica necessàriament que s'agreugin les emissions, i la consellera demòcrata Olga Adellach ha aprofitat per lamentar que el PS vulgui tornar a crear alarma amb aquesta qüestió, ja que els nivells de contaminació estan tots per sota dels llindars màxims.

Pel que fa a les valoracions posteriors a la sessió de control al Govern, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, ha assegurat que s'ha vist com després de sis mesos al Govern, 'DA continua mirant el retrovisor amb constants referències al govern del PS i preocupat pel que va fer o no va fer'. En aquest sentit, ha qualificat d'escandalós que el ministre Alcobé hagi dit que el Govern no havia estat capaç de fer aprovar pel Consell la llei dels drets d'autor, assegurant que el motiu va ser 'perquè CR no va voler votar cap més llei perquè volia la dissolució del Consell General'.

De la seva banda, el conseller general del grup demòcrata, Daniel Armengol, ha assegurat que més que un Consell de preguntes de control i impuls a l'acció del Govern semblava un Consell de preguntes de perquè no s'havia fet la feina durant el govern socialdemòcrata, fent referència tant al conveni amb Egeda com amb el de trasllat de residus.

Finalment, el cap de Govern, Toni Martí, ha volgut destacar la feina que s'ha fet tant amb el pla de gestió del Madriu, com amb altres dossiers encallats fent referència a la qüestió dels drets d'autor o el nou conveni de trasllat de residus. Però també ha afegit que si tots aquests assumptes s'haguessin resolt anteriorment, el Govern actual es podria dedicar amb més intensitat a la seva prioritat, que és superar la crisi econòmica.