El Saló de la Infància i la Joventut duplica el pressupost

EncampEl Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra torna a Encamp i al Pas de la Casa per celebrar la seva 29a edició després d'un parèntesi de tres anys a causa de la pandèmia de la Covid-19. L'esdeveniment es dividirà en dues setmanes: la del 26 al 30 de gener (en què les activitats es duran a terme a Encamp) i la del 2 al 5 de gener (en què s'emplaçaran al Pas de la Casa). La dotació pressupostària s'ha duplicat respecte d'edicions anteriors, ja que s'ha passat d'una subvenció de 10.000 euros a una de 20.000 euros.

"És una activitat que complementa molt bé tant les dates nadalenques com les rutines de turistes i locals; fem horari de tarda perquè tots aquells infants i joves que dediquen els matins a esquiar puguin venir després al saló per gaudir de tot el que s'hi oferirà", ha afirmat aquest dimarts el conseller d'Esports, Infància i Joventut del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez.

Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha manifestat que "estem molt satisfets de la col·laboració entre Andorra Turisme i el Saló de la Infància i la Joventut", ja que "és una gran ocasió de diversificar l'oferta turística i de fer gaudir tant a visitants com a locals". El ministre ha recordat que aquest darrer any, a més, "s'han superat els 11 milions de pernoctacions al país, i esdeveniments com aquest ens ajuden a incrementar el reclam envers tot el Principat".

Entrant al detall del saló, es dividirà en sis zones, cadascuna de les quals correspondrà a una franja d'edats compreses entre els 0 i els 17 anys. "Tindrem espai de ludoteca, espai ludicoesportiu amb inflables, espai multimèdia, espai de tallers, espai de jocs de taula o espai de jocs de rol", ha enumerat el conseller d'Esports, Infància i Joventut. "Enguany hem fet una gran aposta pels espectacles, que arriben renovats i amb gran qualitat. Els durem a terme cada dia, tant a Encamp com al Pas de la Casa", ha afegit.

L'entrada diària al Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra tindrà un cost de 6 euros; l'abonament que permetrà l'accés als cinc dies d'activitats a Encamp tindrà un cost de 20 euros i el que permetrà l'accés als quatre dies d'activitats al Pas de la Casa, tindrà un cost de 15 euros.