Salut destaca la importància de les vacunes recordatori per protegir els individus i la comunitat

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 d'abril de 2012, va ser notícia...

Amb el lema Protegiu el vostre món, feu-vos vacunar, Andorra s'uneix aquests dies als 180 països que impulsen accions a favor de la vacunació com a eina per prevenir les malalties. Tot i que la situació al Principat és bastant bona, i gairebé el 100% de la població té les vacunes que necessita, encara hi ha accions a dur a terme.

La cap d'àrea de Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, ha explicat que mentre les primeres vacunes se situen vora el 100% de cobertura de la població, hi ha moltes malalties que requereixen de més d'una dosi i que s'han de repetir al cap d'uns anys. Aquí és on es troba el principal problema ja que els pares solen ser molt curosos amb les vacunes dels nadons, però a mesura que es van fent grans treuen importància a aquesta prevenció. De fet, en les vacunes recordatori es ronda el 70% de la cobertura, i això és el que fa que algunes malalties que es poden evitar amb vacunes, encara es puguin detectar al país.

En aquest sentit, el director de Salut i Benestar, Josep Maria Casals, explica que és molt important que tothom estigui al dia amb el calendari de vacunes perquè d'aquesta manera es pot garantir que aquelles persones que per motius de salut no es poden vacunar, no es contagiïn de la malaltia. Segons Casals, si hi ha una cobertura de més del 90%, els no vacunats queden protegits perquè la malaltia no arriba al país. A més, recorda que és una actuació sanitària fàcil i gratuïta per a l'usuari i que no ha de causar reticències.

En algun dels casos que es troba un percentatge baix de vacunació és en el de la vacuna de la tos ferina en adolescents, i aquesta serà una de les vies a seguir, ja que al 2011 es van arribar a detectar set casos al Principat. Un dels motius pels que aquesta malaltia pot haver arribat és la confiança de la població en que ja no existeix al país, i per això es deixa de prevenir.

Pel que fa a la vacuna de la grip és recomana sobretot per als grups de risc com els majors de 65 anys, però en aquest cas es troba una cobertura de només el 30,7%, i per tant es vol conscienciar la població de la necessitat de prevenir-la. La cap d'àrea de Prevenció assenyala que al 2010 hi va haver una gran pèrdua de confiança en aquesta vacuna, i que s'ha de treballar perquè la població hi torni a confiar.

Actualment les malalties que es prevenen a Andorra amb vacunes són l'Haemophilus Influenzae tipus B, la poliomielitis, l'hepatitis B, el xarampió, la rubèola, les galteres, el meningococ C, la diftèria, el tètanus i la tos ferina. Tot i que Andorra és un dels països que compta amb un calendari de vacunes més complet, i que es donen molt pocs casos de malalts en aquests àmbits, encara existeix la possibilitat que s'ampliï aquest calendari amb la vacuna del Meningococ B quan aquesta surti al mercat, ja que es considera necessària.