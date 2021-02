Salut detecta un brot, en un esdeveniment programat, amb 17 positius

Andorra la VellaSalut ha detectat un brot en un esdeveniment programat al Principat, que fins al moment, ha donat 17 positius per la Covid-19 entre els treballadors i els clients d'aquest esdeveniment. En compareixença aquest divendres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, no ha pogut avançar més detalls sobre el brot en tractar-se d'un cas molt recent, però sí que ha assegurat que "el brot està controlat" i que no correspon a cap col·lectiu vulnerable. A més, ha indicat que des de l'oficina Covid-19 s'està fent un seguiment acurat i precís dels contactes.

[seguirà ampliació]