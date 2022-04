Salut Mental detecta un increment d’intents de suïcidi: 37 el 2020 i 45 el 2021

Andorra la VellaEl nombre de temptatives de suïcidi ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups d’edat i per sexe des del gener del 2019 fins a la data d’avui mostra un augment de temptatives de suïcidi. En l’anàlisi de l’activitat del Servei de Salut Mental del SAAS, s’observa que de manera similar als països veïns un dels motius d’ingrés a les unitats d’hospitalització de salut mental és l'intent de treure's la vida. Segons les dades difoses aquest dijous pel Consell General en resposta a la sol·licitud de la consellera general del PS, Susanna Vela, el 2021 es van atendre 45 intents autolítics, el 2020, 37 i el 2019, 22.

Analitzades les dades, s’observa una tendència ascendent del nombre d’ingressos per intents autolítics, la qual cosa es correspon amb les dades epidemiològiques internacionals. L'any passat es van registrar nou intents de suïcidi en adolescents (totes dones), i 29 en adults, amb una majoria (10 a 19) també de dones. Al 2020, es van atendre dues temptatives en adolescents, i en edat adulta, 11 homes i 23 dones. Enguany hi ha hagut un cas d’intent de suïcidi en una persona adulta.

La resposta inclou la definició d’intents d’autòlisi com els actes autolesius deliberats que no tenen un final letal perquè la conducta autolesiva és interrompuda en el seu curs o bé perquè no comporta danys físics mortals. Per tant, inclouen tots els tipus de temptatives (des de la crida d’atenció fins a l’intent d’elevada letalitat). És a dir, a l’hora de registrar els intents d’autòlisi atesos, es disposa d’un únic codi que engloba diferents graus de les temptatives d’autòlisi: per exemple, quan es parla d’intent de suïcidi, poden ser també crides d’atenció o autolesions lleugeres sense lesió autolítica o intenció de morir-se.

Amb quines eines i recursos compta l’Àrea de Salut Mental per fer el seguiment de les temptatives de suïcidi?

En la resposta a la qüestió plantejada per la consellera socialdemòcrata, s'explica que tots els professionals del Servei de Salut Mental tenen la capacitat de fer el seguiment d’aquests casos. La major part dels casos és probable que ingressin a la Unitat d’Aguts, on rebran l’atenció oportuna. En cas que no ingressi, si el pacient ja es troba en seguiment pel Servei de Salut Mental es genera una visita ambulatòria preferent amb el seu psiquiatra referent en menys de deu dies. Si no, cal assignar-li una primera visita amb un psiquiatre amb en menys de deu dies.