Salut no aïllarà tota una aula en cas que només hi hagi un alumne positiu

Andorra la VellaEls escolars tornaran a les aules el proper dilluns 10 de gener amb uns protocols sanitaris bastant similars als vigents abans d'iniciar les vacances de Nadal. Segons ha informat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la notícia més positiva és que el retorn a les aules es farà de manera presencial en tots els nivells educatius, ja que els canvis més significatius estan relacionats amb els protocols a seguir quan s'identifiquin casos positius.

En aquest sentit, la ministra ha anunciat que, excepte a les aules de maternal, on es duu a terme l'activitat lectiva sense mascareta, no caldrà aïllar tota la classe en cas que hi hagi un alumne positiu, ja que només serà aquest qui s'haurà d'aïllar al seu domicili. Per tant, la resta de companys només s'hauran de realitzar dues TMA, una el segon o tercer dia del contacte i una altra al sisè, així com un test d'antígens posterior en cursos de primera ensenyança; i una TMA el segon o tercer dia del contacte i un test d'antígens posterior en el cas de segona ensenyança i fins a educació superior. "Si en una classe hi ha molts casos, Salut farà un estudi individualitzat", ha indicat la ministra.

A banda d'aquesta mesura, en tots els centres educatius continuarà sent obligatòria la utilització de la mascareta, es mantindran els grups bombolla, la distància de seguretat, la ventilació dels espais i no es permetrà encara les activitats fora dels centres escolars durant la primera setmana de represa del curs.

En relació amb els cribratges periòdics, en primera ensenyança se'n faran dos i més tard es valorarà, segons les dades, si es mantenen o es redueixen a un. En la resta de cursos, hi haurà un cribratge setmanal mitjançant un test d'antígens. Totes les proves es faran als centres educatius si és en dia lectiu, tot i que en cas que sigui cap de setmana s'haurà d'acudir a l'stoplab demanant cita. Els contactes de positiu podran anar al menjador i també a les activitats extraescolars sempre que ho facin amb mascareta. Finalment, Vilarrubla ha indicat que s'exclouen de fer-se les proves TMA els alumnes que hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos.

Com s'esmentava anteriorment, aquestes mesures són diferents en cursos de maternal. En aquest cas, no caldrà dur mascareta; no es realitzaran cribratges periòdics; en cas que un alumne sigui positiu s'aïllarà tota la classe durant 7 dies i se'ls realitzarà dos TMA (el primer i el sisè dia), i tots els tests es faran a l'stoplab.

Vilarrubla també ha recordat que prèviament a l'inici de curs s'enviarà una carta a tots els pares que inclourà el recordatori dels protocols vigents; l'autorització per a participar en els cribratges setmanals, i l'acceptació dels protocols per a participar en la vigilància en cas de ser contacte estret. En aquest sentit, aquells pares que ja hagin signat l'autorització i no vulguin fer modificacions no hauran de fer res.