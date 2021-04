Salut no detecta cap més positiu relacionat amb el brot d'Exteriors ni entorn de la Cimera Iberoamericana

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha informat aquest dimecres que no s'ha detectat cap altre positiu relacionat amb el brot del ministeri d'Afers Exteriors ni en el marc del protocol de prevenció que s'aplica entorn de la XXVII Cimera Iberoamericana. En aquest sentit, cal recordar que el brot a Exteriors ha afectat una tretzena de persones, mentre que els casos entorn de la cimera són una desena, a banda dels contactes.

Així mateix, durant les darreres 24 hores s'han detectat 43 nous positius, per la qual cosa el nombre de casos totals s'eleva fins als 12.917. Les persones amb la malaltia activa baixen fins a les 460 i es registren un total de 12.334 altes. Pel que fa a les defuncions, es mantenen en 123.

En relació amb la pressió sobre l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, actualment hi ha 14 persones ingressades a planta i 11 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 7 d'elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap ingressat. Pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 33 aules sota vigilància activa –13 total i 20 parcial– i 8 en vigilància passiva.

Finalment, el ministeri de Salut detalla que des de l'inici del pla de vacunació contra la Covid-19 ja s'han administrat 26.414 dosis.