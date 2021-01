Salut notifica 48 nous contagis i prop d'una seixantena d'altes

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha notificat aquest dissabte 48 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals de coronavirus al Principat ja puja fins als 9.885. Les persones que tenen la malaltia activa s'han reduït en una dotzena, passant de 751 a 739, i el nombre total d'altes ja se situa en 9.045 (+59). Seguint amb la campanya de vacunació, durant aquest divendres es van subministrar 53 vaccins.

La pressió sobre el sistema sanitari no varia. Segons ha informat el Govern, actualment hi ha 24 persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 13 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 12 d'elles requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre hi ha quatre pacients: un de Salita, un altre de l'Albó i dues persones d'Urgències del centre hospitalari.

Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 34 aules sota vigilància activa -7 total i 27 parcial- i 60 en vigilància passiva.