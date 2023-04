Salut fa una trentena d'inspeccions per verificar la seguretat dels historials clínics compartits

Andorra la VellaL'historial clínic compartit ajuda a agilitzar processos als professionals, però també suposa riscos, ja que les dades dels pacients poden ser consultades per diferents persones. Per aquesta raó, des de Salut s'han fet una trentena d'auditories aleatòries per poder controlar-ne l'ús, segons ha informat RTVA. D'aquestes, només tres es troben en procés d'investigació. Les sancions per cometre aquest tipus d'infraccions van des dels 600 euros fins als 100.000. De moment, cap investigació ha fructificat.