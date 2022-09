Salutació del cap de Govern, Xavier Espot

Andorra la VellaBenvolgudes i benvolguts,

És per a mi un honor saludar-vos un any més amb motiu de la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu de Meritxell. Un dia de retrobaments i de tradicions en què la nostra identitat i els nostres valors prenen més sentit que mai per reforçar tot allò que ens uneix i respectar i integrar totes les diferències que ens fan ser un país més divers i plural.

Enguany, la celebració del Dia de Meritxell té un significat encara més especial: es compleixen 50 anys d’aquella nit del 8 de setembre de 1972 en què les flames van destruir l’antic Santuari de Meritxell, i la talla de la Verge, una de les més antigues dels Pirineus, va desaparèixer sense deixar cap rastre. Devots, amants de l’art, historiadors i, en general, tota la població van sentir una gran pèrdua. Però una vegada més, el poble andorrà es va refer. Quatre anys després, el 1976, el projecte de l’arquitecte Ricardo Bofill, desaparegut recentment, inspirat en el romànic i les muntanyes, va curar bona part de la ferida que les flames van provocar.

Com és habitual, el Dia de la Mare de Déu de Meritxell també simbolitza l’inici d’un nou curs polític, que enguany pren un significat especial perquè arribem al final de la vuitena legislatura. Una legislatura enormement complexa; la pandèmia de la COVID-19, que va obligar a aturar sobtadament la nostra activitat social i econòmica, i la guerra a Ucraïna, que ha propiciat una escalada dels preus de l’energia i dels productes bàsics, estan comportant un esforç molt important del Govern per adoptar mesures urgents que donin suport als col·lectius i als sectors productius més afectats. Però, una vegada més, estic plenament convençut que l’afany i la bona disposició col·lectiva ens ajudaran a superar els moments més difícils, a encarar els reptes dels nostres temps, com són la transició energètica i el canvi climàtic, la diversificació econòmica, la igualtat entre dones i homes o la necessitat de plantejar un futur amb més alternatives per a les generacions més joves.

Un any més, des del Santuari de Meritxell s’ha pensat en un programa per dignificar aquest dia tan especial al qual tothom està convidat. Un dia que ens uneix a totes i a tots i que fa palès que som una societat orgullosa de la seva identitat i alhora altament cohesionada i inclusiva.

Molt bon Dia de Meritxell!